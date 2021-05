Hlavný antioxidant nášho organizmu, ktorý spolu s vitamínom C a A vykonávajú účinnú obranu proti voľným radikálom, ktoré poškodzujú membrány buniek, čo vedie k narušeniu ich funkcie až deštrukcie.

Na úvod je dôležité spomenúť, že vitamín E sa v prírode vyskytuje v 8. formách, ktoré sú nasledovné: alfa-tokoferol, beta-tokoferol, gama-tokoferol a delta-tokoferol, kde alfa-tokoferol je najsilnejším antioxidantom zo skupiny spomínaných tokoferolov, a alfa-tokotrienol, beta-tokotrienol, gama-tokotrienol a delta-tokotrienol, ktoré sú vo vysokých koncentráciách obsiahnuté v rastlinných surovinách, kde hrajú rolu vo fotosyntéze. Antioxidačné účinky vitamínu E boli objavené až v 50. rokoch 20. storočia, kde sa zistilo, že hrá významnú rolu v prevencii proti oxidatívnym procesom (viac v článku Vitamín C). No vitamín E má aj ďalšie dôležité funkcie v našom organizme, bez ktorých by sme si nevedeli predstaviť správne fungovanie nášho organizmu.

Funkcie a mechanizmy

Antioxidačné účinky vitamínu E sú bezpodmienečne nevyhnutné pri vzniku voľných radikálov, ktoré poškodzujú membrány buniek. Vo viacerých štúdiách bola pozorovaná suplementácia vitamínom E (alfa-tokoferol) za účelom prevencie proti kardiovaskulárnym ochoreniam, ako je napr. ateroskleróza. Častou príčinou aterosklerózy je ukladanie tukov v cievach, čo vytvára tzv. plaky. Ak plak praskne, na mieste sa vytvorí krvná zrazenina, tzv. trombus, ktorá zablokuje prietok krvi a spôsobí infarkt. Chcel by som upozorniť, že infarkt je stav kedy nie je dané tkanivo dostatočne zásobené krvou a nastáva tzv. nekróza, čiže odumieranie buniek v tkanive. Ak sa jedná o infarkt myokardu (srdca), plak je lokalizovaný v tzv. koronárnej tepne, ktorá zásobí srdce okysličenou krvou. Blokáda dodávky krvi do srdca spôsobuje odumieranie buniek srdca, tzv. kardiomyocytov, čo spôsobí následne zlyhanie srdca. Druhý spôsob, ako môže nastať infarkt v prípade aterosklerózy je, keď sa plak oddelí od cievy a začne cirkulovať v krvnom obehu. Ak narazí na užšie cievy, cez ktoré nedokáže prejsť, zablokuje a tým aj zastaví dodávku krvi do konkrétneho tkaniva. Vitamín E síce zvyšuje rezistenciu LDL cholesterolu proti oxidatívnemu poškodeniu, no nebolo dokázané, že je účinný ako prevencia proti kardiovaskulárnym ochoreniam.

K druhej forme vitamínu E, gama-tokoferolu je pripisovaná špeciálna chemická úloha v našom organizme. Gama-tokoferol je schopný vychytávaním zabraňovať aktivite mutagénu peroxynitrit, ktorý poškodzuje lipidy, proteíny a DNA bunky. Napriek tejto skutočnosti nie je dokázaný antikarcinogénny účinok vitamínu E.

Ďalšou rolou vitamínu E je zvyšovanie aktivity tzv. prostacyklínu, ktorý zabraňuje agregovaniu (zoskupovaniu) krvných doštičiek a spôsobuje vazodilatáciu (rozširovanie stien ciev).

Obsah v strave

Obsah vitamínu E v strave je dostatočný, či už sa jedná o živočíšne produkty alebo rastlinné suroviny. Hlavným zdrojom vitamínu E sú rastlinné oleje, v ktorých je bohato obsiahnutý, no najväčším zdrojom sú vlašské orechy a arašidy s obsahom 20mg na 100g. Spomedzi rastlinných surovín sú výbornými zdrojmi mrkva, kapusta ružičková, hrach, špenát a paradajky. Ďalším výborným zdrojom sú ovsené vločky, piškóty, chlieb pšenično-žitný a bravčová masť. Mäsové výrobky nemajú až také množstvo vitamínu E, ako rastlinné suroviny, no obsah tohto vitamínu tam je dostatočný.

Odporúčaný príjem vitamínu E závisí na veku jedinca. Vzhľadom na RDA, deti od 1-8 rokov by mali denne prijať 6-7mg vitamínu E, kdežto deti od 9-13 rokov by mali denne prijať až 11mg vitamínu E. U jedincov od 14 rokov a vyššie by mal denný príjem vitamínu E dosahovať 15mg. Samozrejme, ako bolo spomínané aj v predošlých článkoch, u tehotných žien by mal byť denný príjem vitamínu E tiež vyšší a dosahovať hodnotu 19mg.

Deficit vitamínu E je veľmi vzácny a nikdy k nemu nedochádza z dôsledku nedostatočnej výživy. Napriek tomu je vitamín E vo vysokých dávkach pre náš organizmus toxický, a dávka vyššia ako 1000mg môže spôsobovať gastrointestinálne problémy a znižovať hladinu tyroxínu (hormónu štítnej žľazy).

Posledný vitamín slúžiaci ako antioxidant v našom organizme môže úspešne uzavrieť tento článok, a uviesť vám ďalší vitamín, ktorého funkcie sú trocha odlišné od predošlých spomínaných vitamínov. Týmto vitamínom je vitamín K.

