Vitamín, ktorý bol už dávno v staroveku poznaný ako látka, ktorá pomáhala liečiť a zmierňovať symptómy známeho ochorenia šeroslepota. Všetky dôležité informácie o vitamíne A budú opísané v tomto článku.

Ako bolo spomenuté, vitamín A bol už dávno v staroveku poznaný našimi predkami. Samozrejme išlo vtedy o neznámu látku, no po viacerých pozorovaniach sa zistilo, že vitamín A dokáže liečiť a zmierňovať symptómy ochorenia šeroslepota. Známy grécky lekár Hippokrates zhrnul vo svojej knihe Corpus Hippocraticum poznatok, ktorý opísal podávanie zvieracej pečene ako zaručenú terapiu proti šeroslepote. Vitamín A nehrá len rolu v procese videnia, ale spolu s vitamínom C a E predstavujú hlavné antioxidanty v našom organizme (viac v článku Vitamín C).

Funkcie a mechanizmy

Hlavnou funkciou vitamínu A je syntéza a metabolizmus proteínu rodopsín, ktorý sa nachádza v sietnici oka a je zodpovedný za iniciovanie tzv. vizuálnej fototransdukcii. Skôr než bude vysvetlené, čo je vizuálna fototransdukcia, je dôležité vedieť, akú má funkciu sietnica. Sietnica alebo retina je na svetlo citlivá vrstva oka, ktorá premieňa vizuálny objekt na známe akčné potenciály, ktoré sú následne pomocou optických nervov prenesené do regiónov v mozgu, ktoré sú zapojené vo vytvorení odpovedi na tento podnet vo forme vizuálneho vnímania. Inými slovami je zodpovedná za možnosť vytvorenia a vnímania vizuálneho obrazu. Sietnica sa skladá z dvoch hlavných fotoreceptorových buniek, ktorými sú čapíky a tyčinky. Čapíky sú dôležité pri videní v svetle a pri vnímaní farieb, kdežto tyčinky sú nevyhnutné pri videní za šera a v tme. Z toho dôvodu, postupné odumieranie tyčiniek vedie k šeroslepote. No ale čo je to tá vizuálna fototransdukcia? Vizuálna fototransdukcia je proces premeny svetla na akčné potenciály v spomínaných čapíkoch a tyčinkách a aj v tzv. fotosenzitívnych gangliónových bunkách sietnice, ktoré tiež zaznamenávajú informáciu o vizuálnom podnete, ktorá je následne premenená na akčné potenciály. Čo robí v procese videnia rodopsín a prečo je dôležitý? Ako bolo spomenuté, postupné odumieranie tyčiniek vedie k šeroslepote. Rodopsín je lokalizovaný práve v tyčinkách, vďaka ktorému tyčinky umožňujú videnie za šera a v tme. Vitamín A je nevyhnutný pri tvorbe tohto proteínu, a z toho dôvodu je esenciálny v procese videnia.

Štruktúra sietnice (retiny). Rod (tyčinky), Cone (čapíky). (zdroj: Google)

Ďalej je vitamín A dôležitý pri raste tzv. epiteliálnych buniek, čo sú bunky, ktoré tvoria povrch našich ciev, pokožky, atď., pri diferenciácii (vývoj z menej špecializovaných na viac špecializované) a zrení pohlavných buniek a pri vývoji plodu. Tiež je schopný zasahovať do syntézy bielkovín a nukleových kyselín (DNA, RNA). Vitamín A pôsobí v našom organizme ako antioxidant, no v menšej miere ako vitamín C a vitamín E. Viac o antioxidantoch a oxidatívnom strese je možné nájsť v článku vitamín C.

Vzhľadom na imunitný systém, vitamín A je zapojený pri diferenciácii pomocných T lymfocytov a B lymfocytov (viac v článku vitamín C), neutrofilov, makrofágov a prirodzených zabíjačských buniek, ktoré tvoria zložky vrodeného imunitného systému, ktorý je tiež zapojený v procese deštrukcie patogénov pomocou procesov ako sú fagocytóza ("požieranie" patogénov), opsonizácia (proces väzby opsonínov na povrch patogénov, čo sú látky slúžiace na detekciu patogénu) atď. (viac o vrodenom a adaptívnom imunitnom systéme človeka bude písané v sérii Imunitný systém človeka).

Obsah v strave

Obsah vitamínu A je bohatý len v živočíšnych potravinách, kdežto jeho provitamíny, čiže látky, ktoré dokážu byť tiež v našom organizme premenené na vitamín A sa nachádzajú prevažne v rastlinných surovinách. Najvyšší obsah vitamínu A má práve treščia pečeň, kde jeho obsah činí 6,7 mg na 100g. Hovädzia a bravčová pečeň, a mliečne výrobky, ako sú syr a maslo obsahujú bohaté množstvo vitamínu A tiež. Významným provitamínom vitamínu A je beta-karotén, ktorý je bohato obsiahnutý v mrkvy, hlávkovom šaláte, petržlene, špenáte, zelenej paprike, paradajkách, a tiež aj v marhule, pomarančoch a jahodách.

Odporúčaný denný príjem vitamínu A závisí na pohlaví a veku jedinca. Deti do 3 rokov by mali denne prijať 0,3mg vitamínu A, deti do 8 rokov 0,4mg a do 13 rokov 0,6mg. U dospelých jedincov by mal denný príjem vitamínu A dosahovať 0,9 mg (muži) a 0,7mg (ženy). Samozrejme, u tehotných žien je denný príjem vitamínu A vyšší, z dôvodu zvýšenej potreby a činí 1,3mg.

Vitamín A vo vysokých dávkach je toxický, kde dávka 15-30mg je pre organizmus toxická a javí sa príznakmi, ako sú napr. únava, nechuť (apatia), bolesť hlavy, zvracanie a nevoľnosť. Koncentrácia vitamínu A v pečeni je vysoká, čiže pri dostatočnom príjme nie je nutné brať vitamín A ako doplnok.

Straty vitamínu A pri spracovaní mäsa sú nasledovne: varenie hovädzieho mäsa (20-25%), bravčového mäsa (20-25%) a kuracieho mäsa (20-45%) a pri pečení mäsa sú straty vitamínu A 20-45%.

Týmto článkom by som vám chcel predstaviť ďalší veľmi dôležitý a podstatný vitamín, ktorý má v našom organizme významné antioxidačné účinky, a ním je vitamín E.

(zdroj: Google)

