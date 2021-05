Vitamíny skupiny B-časť 2.

Skupina vitamínov, ktoré sú nevyhnutné nie len pri biosyntéze nevyhnutných molekúl pre správne fungovanie nášho organizmu, ale aj pri energetickom metabolizme, vďaka ktorému naše bunky môžu fungovať. To sú vitamíny skupiny B.

V minulom článku Vitamíny skupiny B-časť 1. boli opísané vitamíny nevyhnutné pri energetickom metabolizme, bez ktorého by sme si nedokázali predstaviť život. Posledným opísaným vitamínom z tejto skupiny bol vitamín B6, ktorý je nevyhnutný pri metabolizme homocysteínu, ktorého nadmerné množstvo v krvnom obehu môže spôsobovať kardiovaskulárne ochorenie ateroskleróza, a pri syntéze hemoglobínu, proteínu, vďaka ktorému sú červené krvinky schopné viazať kyslík a transportovať ho krvným obehom do okolitých častí organizmu. Pri metabolizme homocysteínu je tiež veľmi dôležitý vitamín B12, ktorý je kvázi "spoločníkom" vitamínu B6 pri tomto deji.

V tomto článku spolu preberieme posledné tri vitamíny z tejto skupiny, ktorými sú: Vitamín B12 (Kyanokobalamín), Kyselina listová a Kyselina nikotínová a jej amid.

Funkcie a mechanizmy-Vitamín B12 (Kyanokobalamín)

Ochorenie perniciózna anémia bolo kedysi opísané ako deficit vtedy neznámej látky, ktorý spôsoboval zníženú tvorbu červených krviniek. Z tohto vypláva aj prvá funkcia vitamínu B12 v našom organizme. Je nevyhnutný pri tvorbe červených, ale aj bielych krviniek (leukocytov), tým že ovplyvňuje syntézu DNA pomocou syntézy aminokyseliny metionín, ktorý je nevyhnutný pri syntéze tzv. purínov a pyrimidínov, čo sú základné štruktúrne jednotky DNA. Ďalším procesom, ktorým ovplyvňuje krvotvorbu je schopnosť premieňať kyselinu listovú do jej aktívnej formy, ktorá je nevyhnutná pri spomínanej krvotvorbe, najmä červených krviniek. Vitamín B12 hrá dôležitú rolu aj pri spomínanom energetickom metabolizme. Ako? Ovplyvňuje metabolizmus aminokyselín a mastných kyselín, a je dôležitý ako koenzým pri syntéze proteínu methylmalonyl CoA mutáza, ktorý je nevyhnutný pri tvorbe succinyl CoA, ktorý je súčasťou citrátového cyklu, ktoré bunky využívajú pri použití uskladnenej energie.

Obsah v strave-Vitamín B12 (Kyanokobalamín)

Vitamín B12 je obsiahnutý najmä v mäsových výrobkoch. Jeho najväčšie zastúpenie má práve hovädzia pečeň a hovädzie obličky s obsahom 0,05mg na 100g. Hovädzie mäso spolu s bravčovým mäsom obsahujú vitamínu B12 menej, no v dostatočnom množstve, 0,001-0,002mg na 100g. Ďalšími výbornými zdrojmi sú mlieko, mlieko sušené plnotučné, treska, vajcia a syr. V rastlinných surovinách je obsah vitamínu B12 veľmi nízky, a z toho dôvodu vegetariánska strava je takmer bez príjmu vitamínu B12.

Odporúčaný príjem vitamínu B12 vzhľadom na RDA činí 0,003mg denne. Pre tehotné ženy je dôležité mať príjem vitamínu B12 vyšší, pretože počas tehotenstva je spotreba vitamínu B12 vyššia. U tehotných žien denný príjem činí 0,004mg. Chcel by som ešte doplniť, že toxicita vitamínu B12 vo veľkých dávkach nebola dokázaná.

Funkcie a mechanizmy-Kyselina listová

Podobne ako vitamín B12, kyselina listová je nevyhnutná pri syntéze DNA (syntézou purínov a pyrimidínov). Je jednou z hlavných molekúl pri erytropoéze, čo je proces tvorby červených krviniek, kde kyselina listová zohráva nevyhnutnú rolu pri ich vývine. Z toho dôvodu je kyselina listová aplikovaná ako liečivo pri megaloblastickej anémii (produkcia nezrelých červených krviniek, ktoré majú nezvyčajnú väčšiu veľkosť ako ostatné červené krvinky) a makrocytickej anémii (podobne ako pri megaloblastickej anémii, výskyt nadmerne veľkých červených krviniek). Obe ochorenia sú spôsobené nedostatkom vitamínu B12 a kyseliny listovej. Ďalej je kyselina listová dôležitá pri syntéze aminokyselín, ako sú napr. histidín a cholín, a pri degradácii (metabolizme) homocysteínu na metionín, čím zabezpečuje jeho regeneráciu. Podobne ako vitamíny B6 a B12, aj kyselina listová je nevyhnutná ako prevencia voči kardiovaskulárnym ochoreniam spôsobených nahromadením homocysteínu v krvnom obehu.

Obsah v strave-Kyselina listová

Opäť ako pri vitamíne B12, najvyšší obsah kyseliny listovej má práve hovädzia a bravčová pečeň, kde jej obsah činí 0,221-0,294mg na 100g. Hovädzie, bravčové a kuracie mäso obsahujú kyselinu listovú v menšom množstve. Pre tých, ktorí nie sú zástancami mäsových výrobkov, rastlinné suroviny obsahujú dostatočné množstvo kyseliny listovej. Z rastlinných surovín sa bez konkurencie na prvom mieste umiestnili špargľa a špenát, kde množstvo kyseliny listovej činí 0,048-0,142mg na 100g. Ďalšími výbornými zdrojmi sú vlašské orechy, kapusta, karfiol, višne, hrušky, jahody, pomaranče a šošovica.

Vzhľadom na WHO (Svetovú zdravotnícku organizáciu) odporúčaný príjem pre deti do 18 rokov by mal dosahovať hodnotu 0,1mg denne, pre dospelých jedincov 0,2mg denne, a pre tehotné ženy 0,4mg denne. V súčasnosti bol aj stanovený tzv. horný limit príjmu kyseliny listovej, ktorý je nasledujúci: pre adolescentov 0,6-0,8mg denne a pre dospelých jedincov 1mg denne. Kyselina listová je vo vysokých dávkach (po pravidelnom prekročení horného limitu) pre organizmus toxická. Príznaky sú svrbenie, erytém (červené sfarbenie pokožky alebo vyrážky), dýchacie problémy a nevoľnosť.

Funkcie a mechanizmy-Kyselina nikotínová a jej amid

Kyselina nikotínová alebo niacín je podobne ako vitamíny B1 a B2 nevyhnutný pri energetickom metabolizme. Ako koenzým je aktívny v dvoch formách: NAD a NADP. NAD a NADP sa zúčastňujú syntézy a metabolizmu sacharidov, mastných kyselín, aminokyselín a tukov, čím prispievajú ku tvorbe energie pre bunky. Sú taktiež schopné prijímať alebo darovať elektróny (viac v článku Vitamín C), čím sa zapájajú do oxidatívno-redukčných reakcií v bunkách. Chcel by som ešte doplniť, že niacín na rozdiel od ostatných vitamínov skupiny B je schopný byť syntetizovaný z aminokyseliny tryptofán.

Obsah v strave-Kyselina nikotínová a jej amid

Niacín je bohato obsiahnutý najmä v mäsových výrobkoch. Podobne ako pri ostatných spomenutých vitamínoch, hovädzia a bravčová pečeň obsahujú najväčšie množstvo niacínu (7,6-27,5mg na 100g). Hovädzie a bravčové mäso obsahujú tiež dostatočné množstvo niacínu. Spomedzi rastlinných surovín je obsah niacínu v dostatočnom množstve v zemiakoch, šošovici, mrkve a kapuste. Ďalšími výbornými zdrojmi sú ryža lúpaná, pšeničný chlieb a pšeničná múka.

Vzhľadom na RDA by mal denný príjem niacínu dosahovať: jedinci od 15-25 rokov-17mg denne, jedinci od 26-51 rokov-16mg denne, jedinci do 65 rokov-15mg denne. Pravidelné užívanie niacínu vo vysokých dávkach je pre organizmus toxické. Dávka vyššia ako 5g za deň môže spôsobiť rôzne kožné prejavy, ako je erytém a poškodiť pečeň.

Straty vitamínov skupiny B po spracovaní potravín sú nasledovné: pri varení mäsa: vitamín B1 (30-70%), vitamín B2 (0-30%), vitamín B6 (20-60%), vitamín B12 (20-50%), kyselina listová (20-50%), vitamín B5 (15-50%) a niacín (20-50%). Pri pečení mäsa v trúbe sú straty: vitamín B1 (40-55%), vitamín B2 (10-15%), vitamín B6 (40-55%), vitamín B12 (20-35%), kyselina listová (15-40%), vitamín B5 (20-25%) a niacín (20-25%).

Vitamíny skupiny B sú ďalšími nevyhnutnými vitamínmi pre správne fungovanie nášho organizmu. Už od dávnych rokov ľudia tušili, že ochorenia ako sú beri-beri alebo rôzne druhy anémie boli spôsobené deficitom vtedy neznámych látok. Týmto článkom by som vám chcel predstaviť ďalší veľmi podstatný vitamín v našom organizme, a ním je vitamín A.

