Úvod do série Vitamíny

Známe organické zlúčeniny, ktoré sú nesmierne nevyhnutné pre správne fungovanie nášho organizmu. Aké majú funkcie v našom tele? Prečo je dôležité ich pravidelne užívať? V ktorých potravinách sa nachádzajú?

Ľudia už od dávnych časov staroveku poznali vtedy neznáme látky, ktoré pomáhali pri liečení bežných chorôb, ako je chrípka, a slúžili ako prevencia proti ďalším ochoreniam. Keďže poznatkov o týchto látkach bolo veľmi málo, myšlienky a pokusy o liečení rôznych chorôb boli len hypotézy. Neskôr významný poľsko-americký biochemik Kazimierz Funk zhrnul všetky poznatky o týchto látkach, nazval ich vitamíny a vytvoril tzv. vitamínovú hypotézu. V tejto hypotéze znelo, že vitamíny sú organické zlúčeniny nevyhnutné pre správne fungovanie nášho organizmu, a že ochorenia, ako sú beri-beri a skorbut nie sú spôsobené infekciou alebo intoxikáciou, ale práve deficitom týchto látok. Biochemik Funk navyše v roku 1912 objavil ako prvý vitamín B1, charakterizoval syndrómy nedostatku vitamínov a nazval ich avitaminóza, a v neposlednom rade predpovedal, že deficit vitamínov nespôsobuje len spomínané ochorenia beri-beri a skorbut, ale aj ďalšie. Síce Funk objavil vitamín B1, no prvá izolácia tohto vitamínu v kryštalickom stave bola uskutočnená až o 14 rokov neskôr.

V súčasnej dobe máme už širší prehľad informácii o vitamínoch. Vieme napr., že pri ochoreniach spôsobených prechladnutím je veľmi dôležité užívať najmä vitamíny C a D, ktoré svojimi funkciami podporujú imunitný systém, a že veľmi dôležitými antioxidantmi sú vitamíny skupiny B a vitamín E. Vitamíny delíme do dvoch hlavných skupín a tie sú: rozpustné v tukoch (lipofilné) a rozpustné vo vode (hydrofilné). Medzi vitamíny rozpustné v tukoch radíme vitamín A, vitamín D, vitamín E a vitamín K. Na druhej strane, vitamíny rozpustné vo vode predstavujú vitamín C, vitamíny skupiny B a biotín (vitamín H).

V tejto sérii článkov by som vám chcel predstaviť vitamíny nie len ako látky, ktoré jednoducho musíme pravidelne užívať, ale aj prečo ich užívať, aké potraviny majú obsah určitého vitamínu, aké sú straty vitamínov pri spracovaní potraviny, v ktorej je obsiahnutý, a hlavne ako napomáhajú nášmu organizmu fungovať správne.

Články budú v nasledovnom poradí:

1. Vitamín C

2. Vitamín D

3. Vitamíny skupiny B

4. Vitamín A

5. Vitamín E

6. Vitamín K

7. Vitamín H (Biotín)

Každý článok bude obsahovať funkcie a mechanizmy určitého vitamínu, jeho obsah strave, a dôsledky deficitu daného vitamínu. Tento článok by som chcel uzavrieť len poslednou vetou a ňou je: Všetky malé veci skrývajú v sebe niečo veľké, a medzi nimi patria aj látky známe ako Vitamíny.

(zdroj: Google)

Zdroje:

1. Hlúbik P., Opltová L. Vitamíny. Praha. Publikácia a distribúcia GRADA, 2004. ISBN: 802-47-037-34.

2. Perez A. What are vitamins, and how do they work? December 15, 2020. MedicalNewsToday.

3. Hamishehkar H., Ranjdoost F., Asgharian P., Mahmoodpoor A., Sannaie S. Vitamins, Are They Safe? December 22, 2016. NCBI.