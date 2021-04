Sérotonín a výživa

Pravda o sérotoníne a jeho význam nie len v modulácii a regulácii nálady človeka, ale aj dôležitosť v tráviacom a kardiovaskulárnom systéme.

Pocit uvoľnenia, čistej pohody, alebo úzkosť až depresia, áno, toto sú kľúčové role, v ktorých je neurotransmiter sérotonín nevyhnutný. Sérotonín je neoddeliteľnou súčasťou nášho života, bez ktorého by sme si nevedeli predstaviť normálne fungovanie ľudského organizmu. Je to jeden z neurotransmiterov, ktorého prekurzor si telo nevie syntetizovať samé, a z toho dôvodu je ho nutné prijímať v strave. Ako bolo v predošlom článku spomínané (Neurotransmitery a výživa), neurotransmitery sa nenachádzajú priamo v strave. Ak by si aj nachádzali, po prenesení skrz krvný obeh do mozgu by neprešli tzv. hematoencefalickou bariérou. Hematoencefalická bariéra je kvázi "ochranný múr" , ktorý oddeľuje mozog od krvného obehu, čím zabraňuje vtoku nie len škodlivých látok pre mozog, ale aj patogénov, ako sú napríklad vírusy, baktérie a parazity, ktoré bežne cirkulujú v krvnom obehu. Iba niektoré molekuly dokážu prejsť skrz hematoencefalickú bariéru, a medzi ne patria aj prekurzory neurotransmiterov. Hlavný prekurzor sérotonínu je esenciálna aminokyselina L-Tryptofán. Esenciálne aminokyseliny sú tie, ktoré si telo nevie syntetizovať alebo produkovať samé, čo znamená že ich musí prijať stravou. Predtým ako sa dostanem k obsahu L-Tryptofánu v strave, by som rád poukázal na dôležitosť sérotonínu v ľudskom tele.

Hematoencefalická bariéra (zdroj: Google)

Funkcia a mechanizmy

Funkcia sérotonínu je široké spektrum, ktoré by som vám chcel v tomto článku viac priblížiť. Je zahrnutý v modulácii a regulácii nálady a správania človeka, v limbických funkciách ako sú pamäť a učenie a taktiež aj v spánkových cykloch. Tieto funkcie sú pomerne známe, no sérotonín má významnú úlohu aj v iných systémoch nášho organizmu. Dôležitú rolu hrá v tráviacom a kardiovaskulárnom systéme. Aj tráviaci systém má svoj nervový systém, tzv. enterický nervový systém, v ktorom je koncentrácia sérotonínu najväčšia. Sérotonín tu pôsobí zvyšovaním stimulácie neurónov v enterickom nervovom systéme, tzv. myenterických neurónov, ktoré následne zvyšujú gastrointenstinálnu motilitu, čiže pohyb tráveniny v tráviacom trakte.

V kardiovaskulárnom systéme môže spôsobovať arytmie srdca (nepravidelný tlkot srdca), vazokonstrikciu (zúženie stien ciev) a plní dôležitú úlohu v zrážaní krvi, tzv. koagulácii. Po sekrécii (vylúčení) do krvi je sérotonín braný krvnými doštičkami, v ktorých je uskladňovaný. Počas krvácania je zaradený rýchlo do pohotovosti. Keď sa krvné doštičky naviažu na miesto krvácania, nezačnú len aktivovať tzv. koagulačnú kaskádu. Uskladnený sérotonín začne byť vylučovaný, a kde po väzbe na 5-HT1 receptory, spôsobuje vazokonstrikciu, čo znamená že zúži steny ciev, aby zabránil väčším stratám krvi. Taktiež, jeho veľká koncentrácia v krvi spôsobuje zvýšenie kontraktility srdca, čiže sťahov srdca a tým aj arytmiu.

No hlavnou úlohou sérotonínu je modulácia a regulácia nálady a správania človeka. Nálada je súbor rôznych druhov emócii človeka, ktoré ovplyvňujú jeho správanie a konanie. Po fyziologickej stránke, hlavný systém v mozgu, ktorý je v jej modulácii a regulácii zapojený je tzv. limbický systém, ktorý sa najmä skladá z amygdaly, hippocampu, thalamu a hypothalamu. Skrz serotoninergické dráhy v mozgu je sérotonín schopný pôsobiť v týchto regiónoch a tým aj modulovať a regulovať náladu a správanie človeka. Limbický systém je hlavným centrom v mozgu, ktorý je zodpovedný za schopnosť učiť sa, vytvárať pamäť, emocionálne a kognitívne správanie, a vďaka hypothalamu je hormonálnym centrom ľudského organizmu. (viac o limbickom systéme bude písané v ďalších článkoch)

Ako bolo spomínané, sérotonín je aj zapojený v spánkových cykloch. Počas brania antidepresív (typ selektívne inhibítory spätného vychytávania sérotonínu), človek pociťuje chtíče k spánku, ktoré sú spôsobené tým, že sérotonín vie byť premenený na melatonín, tzv. hormón spánku, u ktorého je hlavným prekurzorom. Hladina tohto hormónu sa zvyšuje počas noci a laicky povedané, pripravuje telo na spánok. Melatonín reguluje cirkadiánne rytmy, čo sú cykly spánku a bdenia. Vďaka týmto skutočnostiam je melatonín využívaný ako liek pri insomnii (nespavosti).

Obsah v strave

Prekurzor sérotonínu, aminokyselina L-Tryptofán má v strave výdatný obsah. Chcel by som teraz poukázať na potravu, v ktorej je obsah tejto aminokyseliny najvyšší. Na prvom mieste sa bez žiadnej konkurencie umiestnili ryby. Konkrétne treska spolu s tuniakom majú najväčší obsah L-Tryptofánu. Obsah L-Tryptofánu v týchto rybách sa pohybuje od 0.3-0.5g, čo dosahuje odporúčaný denný príjem tejto aminokyseliny. Ďalším veľkým zdrojom aminokyseliny L-Tryptofán je mäso a mliečne výrobky. Aby som bol presný, tak kuracie a bravčové mäso majú z pomedzí všetkých mies najväčšie zastúpenie tejto aminokyseliny. Množstvo L-Tryptofánu v mäse sa pohybuje približne okolo 0,2-0,3g.

Pre tých, ktorí nie sú veľkými zástancami mäsa alebo trpia intoleranciou na mliečnu bielkovinu alebo cukor (laktózu), množstvo L-Tryptofánu sa nachádza aj v iných potravinách. Jednými z nich sú aj ovsené vločky, ktoré obsahujú 0.1-0.2g L-Tryptofánu. Ďalším vynikajúcim zdrojom sú orechy a tekvicové alebo slnečnicové semienka. Množstvo L-Tryptofánu sa tu pohybuje okolo 0.05-0.06g na kilogram a konkrétne podzemnica olejná obsahuje až 0.065g L-Tryptofánu.

Potraviny, v ktorých je obsah aminokyseliny L-Tryptofán najvyšší (zdroj: Google)

Je dôležité podotknúť, že čokoláda nie je najväčším zdrojom aminokyseliny L-Tryptofán a spolu s ovocím tvoria skupinu s jej najnižším obsahom. Tvrdenia o čokoláde ako najväčší zdroj aminokyseliny L-Tryptofán by som chcel teraz poprieť. Ako bolo v predošlom článku spomínané (Neurotransmitery a výživa), čokoláda vzhľadom na obsah aminokyseliny L-Tryptofán má priaznivý účinok na náladu človeka. No vzťahujúc sa na jej malý obsah, L-Tryptofán v tomto prípade nehrá až takú významnú rolu. Príjem čokolády stimuluje sekréciu (vylučovanie, vyplavovanie) dvoch podstatných neurotransmiterov v ľudskom tele. Sú nimi dopamín a endorfíny. Dopamín je hlavným komponentom v odmeňovacom systéme a práve vďaka nemu sa vytvára tzv. odmeňovacia alebo motivačná pamäť, uspokojenie a taktiež aj závislosť. Funkcie a mechanizmy tohto neurotransmitera budú vysvetlené v ďalšom článku. V prípade čokolády, hrajú tiež významnú rolu endorfíny. Endorfíny inhibujú (blokujú) neurotransmiter GABA, čo je inhibičný neurotransmiter, čiže neurotransmiter, ktorý inhibuje alebo znižuje excitabilitu (vzrušivosť) neurónov. Inhibícia GABA spôsobuje zvýšenie koncentrácie a aktivity dopamínu, ktorý ako bolo spomenuté, vytvára príjemný uspokojujúci pocit.

Sérotonín si v ľudskom tele našiel svoje uplatnenie a úlohu, ktoré naše telo potrebuje k normálnemu fungovaniu. Tým, že zvyšuje motilitu tráviaceho traktu, je esenciálny v zrážaní krvi, alebo moduluje a reguluje náladu a správanie človeka, na denný príjem jeho prekurzoru by sa nemalo zabúdať. Deficit sérotonínu spôsobuje stavy stresu, úzkosti alebo depresie, ktoré sú nutné ihneď liečiť. Najčastejšími doplnkami na redukovanie stresu sú z pomedzí minerálnych doplnkov, ako je napr. horčík, aj doplnky s obsahom aminokyseliny L-Tryptofán v multivitamínovej forme. Existuje mnoho doplnkov s obsahom aminokyseliny L-Tryptofán, a z toho dôvodu je vždy dôležité sa poradiť, buď v lekárni s lekárnikom alebo si pozorne prečítať zloženie a recenzie daného produktu. Pri stave úzkosti a depresie sa najčastejšie používajú tzv. selektívne inhibítory spätného vychytávania sérotonínu (typ antidepresív), ktoré blokujú tzv. sérotonínovú pumpu, ktorá vychytáva (vstrebáva) späť sérotonín do pre-synaptického neurónu. Tým, že ju blokujú, zvyšujú koncentráciu a dĺžku pôsobenia sérotonínu, čo pomáha tlmiť stavy úzkosti a depresie. Chcel by som ešte doplniť, že antidepresíva sú používané aj na obsedantno-kompulzívnu poruchu, post-traumatický stres a na predmenštruačný syndróm.

